La rettrice Iannantuoni e quell'attivismo sospetto con vista sul Pd

C’è un particolare e insistito attivismo che non sta passando inosservato nel mondo delle Università italiane. E che potrebbe sfociare presto in un qualcosa di più concreto, tipo un impegno politico. A farsi notare è Giovanna, dal 2019dell’Università di Milano Bicocca, il cui mandato scade ad autunno del 2025. La 55enne originaria di Lucera, in provincia di Foggia, da novembre del 2023 è anche presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane: prima donna a ricoprire quel ruolo. Recentemente si è distinta per la sua opposizione al governo Meloni, tramite diversi frecciate a mezzo stampa. Più di qualcuno nell’ambiente sta cominciando a darsi di gomito. La sua spavalderia la qualifica come ambiziosa, a volte ai limiti del kamikaze. Motivo per cui potrebbe non tirarsi indietro di fronte alla possibilità di una candidatura di prestigio in quota centrosinistra per una grande città che torna al voto fra un paio d’anni, nella primavera del 2027: Milano.