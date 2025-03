Ilfattoquotidiano.it - La retromarcia sui dazi forse innescata dal rischio aumenti per i pick-up, l’auto preferita dagli elettori di Trump

C’è un possibile retroscena nella sospensione per un mese deia Canada e Messico sulle auto delle tre principali cause automobilistiche Usa (Ford, General Motors e Chrysler – Stellantis). Le tariffe avrebbero colpito una delle fasce più vendute, quella deiup, acquistati prevalentemente dai sostenitori di Donald. I tre gruppi statunitensi hanno delocalizzato molta della loro produzione in Messico, dove i salari sono più bassi e le regole meno stringenti.General Motors ha importato circa 750mila veicoli dal Canada o dal Messico nel 2024 negli Stati Uniti, la maggior parte dei quali realizzati nel paese centroamericano. Tra questi ci sono il Chevy Silverado, i-up GMC Sierra e Suv di medie dimensioni. Stellantis gestisce stabilimenti di assemblaggio in Messico che producono-up e furgoni Ram, nonché il Suv Jeep Compass.