La Rete contro la violenza di genere in piazza l'8 marzo: corteo in centro città

Bergamo. Labergamascaladitorna sabato 8in presidio come ogni mese, ma questa volta la sua presenza si fa mobile: in cammino, manifestando insieme a tutte le persone nelche attraverserà la, con partenza alle 17 dalle Marconi.“Il momento storico che viviamo rende questo 8ancora più importante” si legge nel comunicato, “le vicende mondiali ci ricordano come i diritti delle donne siano intrecciati in modo inestricabile con i diritti di tutt* come in poco tempo sia possibile attaccare le conquiste ottenute in passato. In questo mondo di governi e centri di potere economico che scelgono modelli violenti ed escludenti, ladinon può che aumentare – anche a casa nostra”.“Nella Giornata Internazionale della Donna diremo ancora una volta il nostro no allache, in ogni forma, opprime e reprime la vita, la libertà, la realizzazione, i diritti.