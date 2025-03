Iodonna.it - La regista fracese nel 150esimo anniversario della nascita del musicista francese, ha girato un film sulla sua composizione più famosa: sul mistero della creazione e sul rapporto esclusivo dell'artista con la musica

Leggi su Iodonna.it

Ida Rubinstein (Jeanne Balibar), celebrity, mecenate e danzatrice con seguito di fan adoranti, ha appuntamento con Maurice Ravel (Raphaël Personnaz). In una fabbrica. Boléro, ildi Anne Fontaine, ha un inizio più sonoro che visivo: il rumore dei tacchi di Rubinstein nel fango e negli scarti di lavorazione. Il frastuonoe macchine che non si ferma. Ravel questo vuole farle sentire: una sinfonia meccanica che si ripete all’infinito. «Ipnotizza, diventa quasi doloroso» le spiega. «Questaè la marcia del tempo che avanza”. E’ il 1928. Ravel ha appena descritto il suo Boléro, lache per il momento è ancora nella sua testa, laper il balletto che Rubinstein gli ha commissionato. “Van Gogh Café Opera”, un viaggiole nei colori del maestro olandese X Boléro, di cui vi parliamo oggi, 7 marzo 2025,di Maurice Ravel, dopo l’uscita nelle sale francesi arriverà nei prossimi mesi anche in quelle italiane.