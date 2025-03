Perugiatoday.it - La Regione Umbria non dimentica Margherita Peccati e Daniela Crispolti: "Due donne straordinarie"

Leggi su Perugiatoday.it

sono state duecollaboratrici del nostro ente, ma erano anche due. Ci stringiamo, così come siete intorno a me, intorno alle loro famiglie, che qui devono sentirsi a casa e vogliamo far vivere il ricordo diin quella che.