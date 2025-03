Pordenonetoday.it - La regina dei cartoon torna in regione a far cantare grandi e piccini

Amata da piccoli, ma anche ormai dai non più giovani, Cristina d’Avenain Friuli Venezia Giulia per un concerto. Per la festa dei 19 anni del Caffè Barocco di Azzano Decimo, infatti, la popolare cantante è pronta a farre tutti bambini per una notte sabato 15 marzo a partire dalle 21.