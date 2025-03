Lanazione.it - La Questura di Arezzo dà avvio alla piattaforma “PrenotaFacile”

, 6 marzo 2025 – Ladidà”, il nuovo sistema per la prenotazione e la gestione degli appuntamenti per i titoli di soggiorno relativi al settore dell’immigrazione. A partire da lunedì 10 marzo, anche ladifarà parte di quegli Uffici della Polizia di Stato a livello nazionale che in via sperimentale si avvalgono della”, il nuovo sistema rivolto principalmente ai cittadini stranieri presenti sul territorio, che hanno necessità di richiedere il rilascio, l’aggiornamento e/o il rinnovo dei titoli di soggiorno cartacei. Lo strumento, a cui si può fare accesso tramite il link https://.poliziadistato.it/it/login, è stato ideato proprio al fine di gestire gli appuntamenti e la trattazione di molteplici pratiche concernenti i titoli di soggiorno trattati dall’Ufficio Immigrazione.