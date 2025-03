Linkiesta.it - La procrastinazione climatica della Commissione europea

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Il Green deal avrà lo stesso significato dello «sbarco dell’uomo sulla Luna». Era l’11 dicembre 2019 quando Ursula von der Leyen, da poco eletta presidente, annunciò il pacchetto di norme climatiche e ambientali più ambizioso nella storia. Imperfetto, facile da sgonfiare, sensibile al tempo che passa e alle pressioni industriali, ma pur sempre virtuoso e per certi versi pionieristico. Era un provvedimento realizzato anche sull’onda emotiva creata da Greta Thunberg e dai Fridays for future, capaci di portare il riscaldamento globale in cima al dibattito pubblico come mai nessuno era riuscito a fare. In poco più di cinque anni è cambiato tutto: la pandemia; l’invasione russa e la crisi energetica; il 7 ottobre e le tragedie a Gaza; le auto che non si vendono più; il ritorno di Donald Trump, che tratta per la pace in Ucraina senza l’Ucraina; la difesa (ieri è stato presentato il piano Rearm Europe) al centro delle strategie di un’Unionemai così divisa, piccola e arrancante dinanzi agli Usa e alla Cina.