La prima lezione di Kobe Bryant | L’amicizia vera cambia la vita

"C’è un momento in cui siamo tutti alla pari, allo stesso punto di partenza. C’è un momento nella nostrain cui ognuno di noi è". Lo ha scritto Christopher Goldman Ward, il migliore amico italiano di, la stella del basket Nba, uno dei migliori atleti del pianeta, prematuramente scomparso nel gennaio del 2020 in seguito a un incidente in elicottero. La star dei Los Angeles Lakers era cresciuta in Italia, in particolare a Reggio Emilia, al seguito del padre che lì era andato a giocare.di spiccare il volo verso l’olimpo, il giovaneera cresciuto a pane e pallacanestro insieme a tanti altri ragazzi della sua città, coi quali aveva stretto legami di amiciziae profonda, quella raccontata nel libro di Ward e ieri riportata dallo stesso autore a una platea di circa 80 bambini della scuolaria ’Marino Moretti’, nell’ambito di un’iniziativa fortemente voluta da Carlo Venturi, che in quella scuola insegna, ma che è anche l’attuale presidente della società cestistica cesenate ‘Livio Neri’, oltre che sfegatato appassionato della palla a spicchi fin da quando era a sua volta un ragazzino.