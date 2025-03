Panorama.it - La prima donna laureata al mondo ha studiato a Padova

Leggi su Panorama.it

Il 25 giugno 1678, nell’università di, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia veniva nominata magistra philosophiae, dottoressa in Filosofia,al. La vita di Elena assomiglia, a tratti, a una favola moderna, dove la parte dei “buoni” è rappresentata dalle figure maschili (diverse figure maschili) della sua vita: uomini che hanno saputo guardare al di là del proprio tempo, sfidando le convenzioni della società (e di altri uomini), riuscendo a consegnare la giusta luce a unaintrappolata in undove la condizione femminile era ancora misera, senza possibilità di accedere all’asse ereditario e, se illegittima, destinata al velo; soprattutto in unin cui l’intelligenza muliebre veniva ancora percepita con sospetto e fastidio. Indubbiamente, il primo uomo nella vita di Elena a infrangere bellamente la quasi totalità delle regole della Serenissima fu suo padre Giovanni Battista, Procuratore di San Marco, vivendo more uxorio con Zanetta, unadi umili origini, il suo primo e grande amore.