La prima acqua

E se l'fosse più antica di quanto abbiamo mai immaginato? Uno studio appena pubblicato su Nature Astronomy ha rivelato che molecole d’potrebbero essersi formate nell’Universo appena 100-200 milioni di anni dopo il Big Bang, moltodi quanto si ritenesse possibile. Questa rivelazione non solo cambia la nostra comprensione della chimica cosmica primordiale, ma suggerisce anche che gli ingredienti fondamentali per la vita erano già presenti nelle fasi iniziali della storia dell’Universo. Tradizionalmente, si pensava che l'fosse un composto relativamente tardivo nell’evoluzione cosmica. Poiché contiene ossigeno, un elemento che non era presente alla nascita dell’Universo, si riteneva che la sua comparsa fosse legata alla sintesi di elementi pesanti all'interno delle stelle di seconda e terza generazione.