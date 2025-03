Ilnapolista.it - La prestazione di Donnarumma contro il Liverpool rimette in discussione il suo rinnovo (Rmc)

Come riporta Rmc Sport, ladiilpotrebbe incidere sui discorsi relativi aldi contratto. Il Paris Saint Germain ha letteralmente dominato ieri sera al Parco dei Principi ma ha perso clamorosamente all’87esimo, con un gol di Elliot chenon è riuscito a togliere dallo specchio., la suapuòre inil(Rmc Sport)Di seguito quanto si legge su Rmc sport:“La mano non proprio decisa di Gianluigisul gol della vittoria delil Psg arriva nel bel mezzo delle trattative per il prolungamento del contratto. Non esente da ogni rimprovero per il gol subito dal Psg al termine della partitail, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League (1-0), Gianluigiè sotto attacco da parte della critica.