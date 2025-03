Ilrestodelcarlino.it - ’La Poca Lisse’ con Valerio Aprea. Comicità e teatro dell’assurdo

’La, spettacolo di e con– su testi di Marco Dambrosio in arte Makkox – è questa sera alle 21 alBoiardo di Scandiano. ’La, che coniugacon, nasce dalla collaborazione tra il poliedrico attoree Makkox, che insieme lavorano nella trasmissione Propaganda live, in onda su La 7. Nel 2020ha infatti iniziato una collaborazione con Propaganda Live, dove legge e interpreta una serie di monologhi scritti da vari autori. Sua l’invenzione, in collaborazione con Marco Dambrosio, è ’Fantacitorio’: un fantasport basato sulla cronaca politica. Con il suo stile accattivante e carico di sagace ironia,porta in scena una serie di monologhi scritti da Makkox in cui si racconta in che modo lae l’assurdo possano essere utilizzati per affrontare e provare a scongiurare il grande spauracchio dell’Alisse.