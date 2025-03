Formiche.net - La partnership euroatlantica non può essere rimpiazzata. Scrive Arha

I legami economici e militari tra Stati Uniti ed Europa sono storicamente e geograficamente ineguagliabili. Preservare e rafforzare questi legami rimane un interesse nazionale fondamentale per entrambe le parti. Tuttavia, la recente retorica adottata alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e gli eventi ad essa successivi hanno messo in luce lo sfilacciamento dei legami emotivi che hanno sottinteso questa alleanza per decenni. I colpi più bassi sono stati inferti agli alleati più fedeli dell’America, i Paesi baltici e la Polonia, che sono stati i primi a dare ascolto alla richiesta del Presidente Donald Trump di aumentare la spesa per la difesa della Nato.Retorica a parte, l’alleanza transatlantica è sostenuta da un’integrazione economica sbalorditiva, con oltre 8.000 miliardi di dollari di scambi commerciali, e dalla Nato, l’alleanza militare di maggior successo nella storia.