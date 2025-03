La pace in Ucraina secondo Putin | Negoziati? Non rinunceremo a nulla di ciò che è nostro

Leggi su Open.online

«Non abbiamo bisogno di niente che non sia, ma nona niente che è», è Vladimirin persona ad allontanare la prospettiva di unain, a poche ore dall’annuncio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky della ripresa delle trattative tra Kiev e Washington. Per il presidente russo qualunque accordo che porti la fine del conflitto deve «assicurare la calma in una prospettiva storica di lunga durata». Insomma, il messaggio è chiaro: il Cremlino si siederà dal tavolo deisolo se sarà mantenuto lo status quo. Quello, però, di Mosca.Il «carattere del popolo russo» e l’errore degli altri Paesi: «Ci sottovalutano»A tirare il freno rispetto ai dialoghi di, che sembravano invece aver preso di nuovo vigore dopo la dura battuta d’arresto di venerdì scorso, ci ha pensato