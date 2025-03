Ilgiorno.it - La notte da incubo di un gruppo di ragazzi: “Colpiti con una spranga e minacciati con un taglierino”

Leggi su Ilgiorno.it

Magenta, 6 marzo 2025 – Una nottata di violenza che, solo per fortuna, non è sfociata in qualcosa di gravissimo. Alcuni amici, tuttiche vivono nel Magentino, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, si trovavano nel parcheggio del Mc Donald’s lungo la statale 11 a Magenta. Stavano trascorrendo alcuni momenti in allegria. A un certo punto si sono ritrovati davanti alcuni giovani. Coetanei, forse qualcuno con un paio di anni in più. Una battuta, una provocazione ed ecco che questo, composto da giovani italiani e altri di origine straniera, ha aggredito gli altri. Hanno tirato fuori unae un. Hanno colpito un giovane alla testa, ma per fortuna indossava il casco e non ha riportato ferite. Poi hanno minacciato gli altri. "Soltanto per pura fortuna non è accaduto qualcosa di tragico – denuncia una madre –.