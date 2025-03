Gqitalia.it - La Nike SB x Air Jordan 4 Navy, dopo due anni di laboratorio, ha finalmente una data di uscita

Leggi su Gqitalia.it

La tanto attesaSB x Airè arrivata,mesi e mesi di fughe di notizie e indiscrezioni. Anche se l'anno è appena iniziato, possiamo già dirti che questa sarà una delle sneaker più gettonate del 2025, puoi scommetterci.SB x AirGoatPerché? Beh, facciamo un salto indietro nel tempo e torniamo al 2023, d'accordo? Duefa, l'universo delle sneaker è stato stravolto quandoBrand ha presentato laSB x Air4 Pine Green. Per la prima volta nella sua storia ultratrentennale, la AJ4 veniva trasformata in una scarpa da skate e, ovviamente, i trainer ne erano entusiasti.SB x AirGoatNon c'è bisogno di dirlo, ma il modello Pine Green è andato letteralmente a ruba in pochi secondi.qualche settimana è tornato in produzione e si è esaurito di nuovo, questa volta ancora più velocemente.