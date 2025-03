Ilrestodelcarlino.it - La mostra Anpi per scoprire le Madri della Costituzione

Chiuderà l’8 marzo lasimbolicamente inaugurata lo scorso 8 dicembre sulle 21costituenti a cura dell’di Ascoli, in esposizione alla Bottega del Terzo settore. Il primo tangibile passo delle donne italiane nell’attività politica del paese, dopo l’esperienzaResistenza, si registra in occasione delle prime elezioni amministrative postbelliche del 10 marzo 1946: per la prima volta le donne maggiorenni possono votare ed essere elette! Il 2 giugno 1946 si torna al voto per il referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica e per eleggere l’Assemblea Costituente: la Repubblica prevarrà con il 54,3% dei voti a favore mentre all’Assemblea Costituente verranno elette 21 donne su 556 posti disponibili. Le 21 elette rappresentano l’intero schieramento politico nazionale: noveDC, nove del PCI, due del PSIUP, una dell’Uomo Qualunque.