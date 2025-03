Agi.it - La "morsa" intorno a Elly Schlein sul riarmo dell'Europa

AGI - Da una parte i socialisti europei, dall'altra la minoranza dem con Paolo Gentiloni in prima fila. Quella che si materializza attorno asul piano dieuropeo ha l'aspetto di una. La segretaria Pd ha manifestato tutti i suoi dubbi sul piano di Ursula von der Leyen, provocando le reazionia minoranza interna del Pd, da Lorenzo Guerini a Pina Picierno, fino a Paolo Gentiloni che ha, di fatto, disconosciuto la lineaa segretaria parlando di "strada giusta" imboccata da von der Leyen. Parole che riecheggiano quelle del gruppo dei Socialisti e Democratici Europei: "Un passo nella giusta direzione". La leader dem, tuttavia, ha intenzione di rilanciare e, al prevertice socialista a Bruxelles, insisterà "per ottenere il sostegno dei nostri fratelli e sorelle in" per dire "si' a una difesa comune e no aldei singoli paesi europei".