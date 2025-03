Liberoquotidiano.it - "La moglie di papà provò a spararmi": il dramma di Luca Barbareschi, choc dalla Balivo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Colpaccio di Caterina: ospite della puntata di giovedì 6 marzo de La Volta Buona niente di meno di. L'attore si racconta nel salotto di Rai 1 tra gioie e dolori della sua vita ma anche tra successi e insuccessi della sua carriera. Già a Da Noi. a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini,aveva ripercorso alcuni traumatici eventi vissuti. Tra questi l'abbandono della madre. "È una ferita, che può essere vissuta anche come opportunità. Paradossalmente io ringrazio mia madre, ho anche lavorato per mantenerla, non l'ho mai maledetta, penso perché mia madre prima di andarsene mi ha lasciato un solo libro, 'Cent'anni di solitudine' e io leggo per ritrovarla". L'adolescenza, però, non è stata molto più semplice: "A 13 anni, ladi mio padre cercò di, le mie emozioni erano congelate, i traumi sono venuti fuori tutti dopo".