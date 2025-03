Ilfattoquotidiano.it - “La Michelin cosa produce? Cosa fa? Gomme. La guida ai ristoranti è nata per consumare gomme, ci sono più stellati fuori città”: cosa ha detto Ernst Knam

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di cucina e di pasticceria se n’è intende, ènota. Così il suo parere sulle ‘chiacchierate chiacchiere’ di Iginio Massari a 100 euro è da tenere in considerazione: “Ognuno fa i conti a casa sua e ogni pasticcere ha il suo ricarico, che pensa vada bene per sopravvivere. Noi abbiamo la nostra attività e non guardiamo gli altri, perché io devo fare il meglio per noi.fanno gli altri in casa loroproblemi loro, non nostri“, haa MowMag.spiega poi che le sue costano 50 euro al chilo e alla domanda se, quindi, 100 siano troppi, risponde: “Non è troppo, è stato un geniale coup di marketing. Per una settimana tutta l’Italia ha parlato di questo. Quindi è stato geniale, direi chapeau! Peròanche d’accordo con Guido Mori e Valerio Visintin, che avete intervistato.