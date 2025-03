Ilfattoquotidiano.it - “La mamma di Wanda Nara é in crisi economica, da che lei si è lasciata con Icardi baratta tende e riparazioni per la casa”: le rivelazioni di un insider

La separazione trae Maurosi trasforma in una battaglia legale sempre più aspra, che coinvolge non solo le figlie della coppia, Francesca e Isabella, ma anche la madre della showgirl, Nora Colosimo.A lanciare l’indiscrezione è il giornalista argentino Angie Balbani, durante il programma di gossip “El Trece”: “La famigliasta per iniziare a fare i conti con un serio declino economico. Perché? Perché ho già ricevuto delle chat in cui chiedono scambi per alcune cose”, ha rivelato.Secondo quanto riportato, la Colosimo avrebbe bisogno di alcuneine si sarebbe rivolta a un architetto chiedendo “se possono darle un paio die qualche altro articolo” in cambio di visibilità, una pratica nota come “scambio” o “permuta”. Un’indiscrezione che, se confermata, testimonierebbe le difficoltà economiche della famigliadopo la separazione.