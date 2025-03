La mamma di Peppa Pig annuncia la gravidanza su Rai1. L'intervista con Caterina Balivo - Il video

Leggi su Open.online

Sta diventando virale la strana intervista delladiPig, celebre cartone, che, al programma La Volta Buona, sudi aspettare un piccolo maialino. «Possiamo sentirla e vederla, è la sua prima intervista, siamo molto felici di conoscerla, lei è ladie George», spiega la conduttrice, introducendo il personaggio, in quella che sembra la promozione delle nuove puntate del cartone (è successa una cosa simile anche alla Bbc). La notizia cheaspetta un fratellino o una sorellina è stata data anche in un episodio speciale andato in onda oggi su Rai YoYo, dal titolo Il Grande annuncio. A La Volta Buona, però, la madre della maialina più amata aggiunge: «Grazie dell’invito, non sono mai stata in televisione prima. Sono molto felice di dirvi che la nostra famiglia si sta allargando, avremo un latro bebè, dovrebbe nascere in estate e non vediamo l’ora».