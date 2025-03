Nerdpool.it - LA LUNGA NOTTE SENZA LUNA di Simon Jimenez: Recensione

Laè il secondo romanzo dell’autore, vincitore del Crawford Award e del British Fantasy Award, pubblicato in Italia da Mondadori.TramaAnticamente,e Acqua si amavano. In cerca di un modo per stare insieme, crearono il Teatro Riflesso, un luogo sospeso tra i mondi e nel tempo, a cui anche ai mortali è consentito l’accesso attraverso il sogno. Quando arrivi, sai già dove andare: ottava fila, posto centrale. Attratto da una forza sconosciuta, ti siedi e assisti al racconto di questa storia: un tempo, uno dei Primi Uomini scucìdal cielo con la punta della sua lancia. Lei gli concesse quindi un desiderio: una discendenza investita di doni sovrannaturali che da allora ha regnato sull’Antica Patria, soffocandola, tuttavia, con la propria sete di potere e gettandola in un’oscurità sempre più profonda.