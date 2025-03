Ilgiorno.it - La lunga giornata di Sala. Dalla cautela alla svolta: "Basta con quel testo"

Si preannunciava come una mattinata tranquilla, un confronto a tutto campo con gli studenti del liceo classico Parini. Invece no, ladel sindaco Giuseppeè partita subito in salita, con la notizia degli arresti domiciliari dell’ex dirigente comunale dell’urbanistica Giovanni Oggioni. Le accuse indicate dal Gip? Corruzione, falso e depistaggio. Una brutta tegola per il primo cittadino, che negli ultimi mesi continuava a ripetere che le inchieste sull’urbanistica meneghina riguardavano l’interpretazione delle regole, non il passaggio di denaro ai dirigenti comunali. Un tabù infranto., intanto, interpellato dai cronisti al Parini, prende tempo: "L’arresto di Oggioni? Non so nulla, non conosco i fatti imputati. Appena capisco qualcosa, mi esprimerò. Preoccupato? Vivo preoccupato".