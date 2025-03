Quotidiano.net - La Lituania userà le bombe a grappolo se Mosca attacca

Roma, 6 marzo 2025 – Lateme di essere nel mirino die si prepara in caso di un ipotetico attacco. Per questo, il Paese sceglie di abbandonare la Convenzione sul bando delle munizioni a(CCM). La decisione nasce dalla necessità di “combattere ad armi pari” nel tragico caso di un’invasione dell’esercito russo. Ma le organizzazioni a tutela dei diritti umani si oppongono. Perché laha lasciato la Convenzione Il ministro della Difesa, Dovile Sakaliene, è stato chiaro nell’intervista rilasciata a Ziniu Radio. La decisione dellaè un "messaggio strategico”, diretto implicitamente a: “Siamo pronti a usare assolutamente tutto" per difendere il Paese. Il Trattato, conosciuto anche come Convenzione di Oslo, è nato a tutela dei civili e vieta l'uso, la detenzione e la produzione di munizioni a