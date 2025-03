Ilfattoquotidiano.it - La Lituania esce dal trattato sulle bombe a grappolo: “Temiamo un attacco della Russia”. E’ il primo Paese a lasciare la convenzione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lateme la: per questo motivo ha abbandonato lainternazionale che vieta le. La mossa, ampiamente preannunciata, aveva attirato critiche da parte dei gruppi per i diritti umani. Tuttavia, Vilnius ha affermato di voler rafforzare le proprie difese dopo l’invasione russa dell’Ucraina temendo di diventare il prossimo bersaglio di Mosca. La decisione – ha detto il ministroDifesa lituano Dovile Sakaliene alla radio Ziniu – rappresenta un “messaggio strategico che siamo pronti a usare assolutamente tutto” per difendere il.Il parlamento lituano ha votato per abbandonare lamunizioni alo scorso luglio, ma ilha dovuto attendere sei mesi affinché la decisione entrasse in vigore. La, membro sia dell’Unione europea cheNato, è illa, adottata nel 2008, e ildell’Unione Europea aun accordo multilaterale sulla regolamentazione delle armi.