Quotidiano.net - La Lituania abbandona la Convenzione sulle bombe a grappolo per timori di sicurezza con la Russia

Lahato lainternazionale che vieta le, esprimendo preoccupazioni per laa causa della vicina. La mossa, ampiamente preannunciata, aveva attirato critiche da parte dei gruppi per i diritti umani. Tuttavia, Vilnius ha affermato di voler rafforzare le proprie difese dopo l'invasione russa dell'Ucraina temendo di diventare il prossimo bersaglio di Mosca. La decisione - ha detto il ministro della Difesa lituano Dovile Sakaliene alla radio Ziniu - rappresenta un "messaggio strategico che siamo pronti a usare assolutamente tutto" per difendere il Paese.