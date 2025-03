Calciomercato.it - La Juve lo ha già ceduto: accordo raggiunto per l’estate

Decisione già presa in casa bianconera con il calciatore pronto a dire addio: l’affare può concretizzarsi in estateUna permanenza in Spagna che potrebbe stavolta essere definitiva. Nellantus ormai non c’è più spazio. Uno spazio che il giocatore potrebbe invece trovare in Liga.ntus, possibile cessione in estate: il Girona vuole tenere Arthur (LaPresse) – Calciomercato.itLe prestazioni di Arthur Melo in bianconero non sono certamente da ricordare e il giocatore è da tempo nella lista degli esuberi. Dopo una prima parte di stagione vissuta sostanzialmente da separato in casa, il centrocampista brasiliano è approdato al Girona. Un trasferimento con la formula del prestito oneroso, senza inserimento di riscatto. Ma il club catalano sarebbe molto soddisfatto delle prestazioni del giocatore e si augura di poterlo trattenere anche dopo il 30 giugno, giorno in cui scadrà il prestito.