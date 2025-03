Lidentita.it - La guerra nei partiti: Schlein sotto attacco e liti nel centrodestra

Leggi su Lidentita.it

Ellyha vinto poco più di un anno fa le primarie per la guida del Partito Democratico, e da allora non è passato un solo giorno senza che venisse messa in discussione, criticata, attaccata, definita fragile o inadeguata. Dalla stampa avversa? Daidi maggioranza? No, da una parte del suo partito (un esponente, . LaneinelL'Identità.