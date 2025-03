Secoloditalia.it - La guerra di Musk ai fannulloni (anche in Italia). Lettera alla base di Aviano: “Dimostrate di essere utili”

Leggi su Secoloditalia.it

Le e-mail sono arrivate, puntuali e perentorie,Usa di. Il mittente? Il Dipartimento per l’efficienza del governo degli Stati Uniti, il Doge, organismo voluto da Elonper tagliare sprechi e burocrazia federale. Tra i destinatari, però, non ci sono solo i dipendenti governativi americani, mail personaleno che opera nell’avamposto militare: vigili del fuoco, addetti commerciali, lavoratori scolastici. La richiesta è chiara: dettagliare in cinque punti le attività svolte nell’ultima settimana.Ladidi, i sindacati nel panicoImmediata la risposta dei sindacati. «Abbiamo chiesto immediatamente delucidazioni», afferma Angelo Zaccaria, coordinatore sindacale delladiper UilTucs. In un primo momento, l’ufficio Public Affairs del 31° Fighter Wing aveva rassicurato i lavoratori: la direttiva riguardava esclusivamente i dipendenti americani.