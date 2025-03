Ilrestodelcarlino.it - La Girls Ancona si rafforza: arriva la play-guardia Ilaria Lombardi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Colpo di mercato per il Basketche cerca una difficile salvezza nel torneo di serie A2 femminile. La società anconetana ha ufficializzato l’acquisto diclasse 2005, originaria di Avellino.è un prodotto della Polisportiva Battipagliese, con cui ha disputato il settore giovanile raggiungendo anche le finali nazionali delle varie categorie e sempre con la società campana lo scorso anno ha debuttato in serie A1. In questa stagione il neo arrivo biancorosso era già in A2 ma nel girone A, militando nella Virtus Academy Benevento con la qualeha giocato nel torneo in corso 20 partite con una media di 3.6 punti a partita e un record di 10 in una sola gara.sarà disponibile dalla partita interna di campionato del 15 marzo contro il Rovigo: sarà quello il suo debutto in maglia Basketvisto che in questo fine settimana la serie A2 non gioca dando spazio alle finali di Coppa Italia a cui la società anconetana non partecipa.