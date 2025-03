Ilrestodelcarlino.it - La gaffe di Ryanair: confonde Cesenatico con Forlì, il sindaco ci scherza su

Cesena, 6 marzo 2025 – Che bella la Romagna, che dalle colline guardi e vedi il mare. Verissimo, a patto di non esagerare. Come ha in effetti fatto la compagnia aerea, che per promuovere le nuove rotte dell’estate 2025 da e per l’aeroporto di, ha piazzato un’immagine di. ‘Benvenuti a’ recita lo slogan scritto a caratteri cubitali su immagine del Porto Canale leonardesco, che in effetti è vicino, ma non così tanto da meritare l’accostamento, dato che tra San Mercuriale e la spiaggia adriatica ci sono 40 chilometri di distanza. “– si legge nel comunicato ufficiale della compagnia - ha annunciato il suo operativo estivo 2025 per l’aeroporto dicon 2 rotte verso Katowice e Palermo, con 10 voli settimanali.opera da/perda 24 anni, supportando lo sviluppo regionale e la crescita, favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno”.