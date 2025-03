Ilrestodelcarlino.it - La Fratta ora sogna l’Eccellenza: "Primato meritato. E ci proviamo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’ascesa che parte da lontano, quella delTerme. Precisamente da Faenza, domenica 5 maggio 2013: nel giorno in cui la Juventus festeggia il secondo scudetto di Conte lacade 3-1 contro il Real Dovadola. In terra faentina è appena andato in scena lo scontro tra le due formazioni che hanno chiuso in testa il girone Q di Seconda Categoria. E, come nelle favole, proprio con una sconfitta parte una bellissima cavalcata quella giunta fino al campionato di Promozione. Lainfatti venne ripescata in Prima Categoria e da lì sempre più in alto, fino alla prima, storica, partecipazione ai playoff di Promozione dell’anno scorso. E, soprattutto, fino all’attuale primo posto guadagnato dopo aver vinto domenica 0-3 lo scontro diretto col Misano agganciando in vetta proprio gli adriatici.