Quotidiano.net - La Francia e l’arsenale nucleare, l’esperto: “Creato per la deterrenza, ma ora i confini non sono più chiari”

Leggi su Quotidiano.net

Parigi, 6 marzo 2025 – Yannick Pincé è esperto della dottrinafrancese al Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques (CIENS) all’Ecole Normale Supérieure (ENS-PSL) e docente di storia. Professore, in cosa consiste la dottrinafrancese? “La dottrinafrancese consiste nel ricorrere allanon appena gli interessi vitali del Paeseminacciati. Quali siano esattamente questi interessi vitali è volutamente vago. Non bisogna rivelare all’avversario le linee da non oltrepassare: sarebbe un invito a farlo”. epa11944184 Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) meets France's President Emmanuel Macron (R) on the sidelines of the Special European Council to discuss continued support for Ukraine and European defence at the EU headquarters in Brussels, Belgium, 06 March 2025.