La Fiumicino Tributi condannata per danno erariale | i fatti risalgono al 2009

, 6 marzo 2025- La sentenza è di metà gennaio scorso, ma solo adesso si è venuti a conoscenza deicdettagli. Il periodo storico non è quello attuale, ma risale addirittura al.La Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, ha confermato la condanna pernei confronti diS.p.A. e dell’ex Direttore Generale, per la mancata trasmissione dei ruoli esecutivi relativi alle sanzioni amministrative del. La sentenza, depositata il 15 gennaio 2025, rigetta i ricorsi presentati dalle parti condannate e stabilisce definitivamente la loro responsabilità per unpatrimoniale pari a 1.196.366,60 euro.L’indagine, avviata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio, ha evidenziato che, società partecipata al 51% dal Comune di, non aveva trasmesso ad Equitalia i ruoli esecutivi relativi alle multe per violazioni al codice della strada dell’anno