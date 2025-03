Iodonna.it - La first lady sempre più maschile, dopo il ritratto ufficiale in completo giacca e pantalone, eccola con la cravatta.

Camicia,e gilet. Il look di Melania Trump è uno statement di istituzionalità. Laha decisamente cambiato stile rispetto al primo mandato del marito, quando sfoggiava look dai colori neutri e dalle linee pulite, ma molto femminili. Oggi, con outfit ispirati chiaramente al menswear, sembra voler lanciare un messaggio di autorevolezza. Sfida di moda tra Brigitte Macron e Melania Trump guarda le foto Ilin tre pezzi di Melania TrumpLa, insediatasi alla Casa Bianca con il marito lo scorso 20 gennaio, in questi giorni si è presentata al Campidoglio americano per sostenere il “Take It Down Act”.