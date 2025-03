Ilgiorno.it - La festa è in villa

Le donne che hanno segnato la storia dellae le figure femminili che impreziosiscono il maestoso palazzo e il giardino monumentale saranno il filo conduttore di una visita guida speciale aArconati, in programma domani alle ore 15. Un viaggio tutto al femminile nel mondo dell’arte e nella vita delle donne che hanno avuto un ruolo importante per le sorti diArconati e del borgo di Castellazzo tra la seconda metà dell’Ottocento e il Novecento, da Luisa Busca che la dama più “longeva” del Castellazzo che mantenne la proprietà per ben 58 anni e Beatrice Crivelli Binelli, l’ultima proprietaria del Castellazzo, che qui visse fino al 1994. Le donne diArconati sono state figure indispensabili per questo luogo, difendendolo e sostenendolo anche (e soprattutto) nei momenti più difficili, come le due guerre mondiali.