Iodonna.it - La dottoressa romana riceverà una lettera del fratello. Previsto anche il ritorno della mamma di Shaila

Il cerchio si restringe al Grandee la sfida si fa sempre più ardua. Stasera alle 21.35 circa in diretta su Canale 5 andrà in onda la 37esima puntata, condotta da Alfonso Singorini. 12 i concorrenti ancora in casa, ma uno di loro sarà eliminato nel corsoserata. In scaletta, sorprese per alcuni concorrenti e l’elezione del terzo finalista. Grande2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi› “Grande”: Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli sono i nuovi eliminati Grande, anticipazioni stasera 6 marzo: diretta su Canale 5Tra le anticipazioni ufficiali diramate da Mediaset, ilin casa Luisa, ladi Shaila Gatta, per dare sostegno alla figlia in un momento difficile.