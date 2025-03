Ilrestodelcarlino.it - La differenza tra sfilare e sfidare

di Massimo Zanirato * Quaranta tra quadri e impiegati, parcheggiata l’auto nel piazzale dell’Ipercoop di Copparo e sotto l’occhio delle forze dell’ordine, hanno marciato compatti verso la Berco. Accompagnati da una bordata di fischi e applausi ironici dalle centinaia delle maestranze in sciopero, sono entrati in azienda. Qualcuno tra i manifestanti ha abbozzato un parallelismo tra questi 40 e i 40mila quadri e capi reparto che nel 1980 a Torino, sfilarono nella vertenza che vedeva il sindacato opporsi agli oltre 14mila licenziamenti Fiat. Penso che tra queste due vicende, non ci sia nessuna analogia e non solo per le proporzioni. Durante la marcia dei quarantamila, voluta e guidata da un caporeparto che aveva l’appoggio aziendale, si aggregarono altre persone commercianti, artigiani e semplici cittadini.