“La difesa comune europea? Non è questione di soldi. Serve la volontà politica”

Roma, 6 marzo 2025 – Si fa presto a dire ““. E si fa presto a dire che sia solodi. C’entra il fattore tempo, c’entra la, c’entra un sistema industriale frammentato. Ne è convinto Giuseppe Cossiga, ex sottosegretario alla, dal 2022 presidente di Aiad, federazione delle Aziende Italiane per l’Aerospazio, lae la Sicurezza. Il dibattito sullasuscita polemiche e preoccupazioni. Ma ‘’ è sinonimo di ‘esercito’? “Un esercitonon è percorribile al momento. Quando si parla di, possiamo paragonarci alla Nato, un’alleanza difensiva senza un esercito. Ma l’Europa è ancora in fase embrionale: il problema è se può operare concretamente in maniera coordinata su questo tema”. Quindi il tema è politico.