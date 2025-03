Iltempo.it - La dem Pinotti: “Il Pd sbaglia, non ci sono diritti se non si investe nella Difesa”

Leggi su Iltempo.it

«Difficile far avanzaree sviluppo in Europa senza. Non lo dico io, ma i Socialisti e Democratici Europei». A dirlo l'ex ministro Roberta.Si ritrova con la scelta di Donald Trump di alzare la voce nei confronti di Volodymyr Zelensky? «rimasta molto turbata da quanto avvenuto. Generalmente la primissima parte degli incontri negli USA si fanno a favore di fotografi e si dicono frasi di circostanza come “grazie per essere venuto”, “faremo un'alleanza forte” e via dicendo. Dopo si parte con l'incontro vero e proprio. Nel discusso bilaterale alla Casa Bianca, invece, siaffrontate questioni delicatissime alla presenza di tutta la stampa. Qualcosa di non preparato diplomaticamente e che ha squadernato davanti al mondo l'aggressività di Trump e del suo vice. Ciò ha spiazzato tutti».