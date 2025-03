Ilrestodelcarlino.it - La ’Danse Macabre!’ di Jacopo Jenna

Al Laura Betti di Casalecchio arriva la danza d’autore: stasera alle 21 va in scena – in prima regionale– Danse Macabre! del coreografo e filmmakerper Ater. Punto di partenza per la coreografia è la tradizione tardo-medievale della danza macabra, la danza dei morti. Danse Macabre! è un invito austero a danzare verso l’ignoto, legato con il mondo attuale, attraverso una commistione visionaria tra corpi danzanti, film, testi, musica elettronica e luce. Un lavoro in quattro parti di cuiha curato concept, griglia drammaturgica e il suo sviluppo e coreografie. Interventi testuali di Roberto Fassone; suono di Alberto Ricca.