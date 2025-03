Ilfattoquotidiano.it - La crescita di Unicobas a scuola è frenata dalle regole antidemocratiche imposte alla Rsu

A metà aprile si voterà nelle 8mila scuole italiane per eleggere le rappresentanze sindacali unitarie di circa un milione di addetti. L’sta presentando le liste. Ma la nostrarappresentanza sindacale.Queste elezioni sono appositamente costruite per cercare d’impedire con tutti i mezzi l’affermazione delle organizzazioni nuove e di base. Invece di due consultazioni elettorali, una di singolae un’altra su lista nazionale, il calcolo della “maggiore rappresentatività” nazionale si fa potendo presentare solo liste di istituto.Raggiungere tutte le scuole diventa proibitivo per chi come noi non ha neanche un’ora di permesso sindacale a fronte dei duemila distaccati di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief pagati dallo stato, che godono del fondamentale diritto di tenere assemblee in orario di servizio che invece a noi viene negato.