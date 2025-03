Lanazione.it - La coppia Nava-Poggi, il femminicidio in scena

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 6 marzo 2025 – Al teatro Dante di Sansepolcro prosegue stasera la stagione 2025 quando sarà il momento di «Figlio, non sei pià giglio» di Stefania Porrino, con Mariellae Daniela. Lo spettacolo porta inil dramma interiore di una madre di un colpevole reo confesso di: l’autrice Stefania Porrino delinea in questo monologo la figura di una donna moderna, Maria, che vive il dolore di una spada che le ha trafitto il cuore, ma in una situazione rovesciata in cui l’amato figlio non è vittima innocente dell’altrui malvagità ma autore egli stesso di violenza su una donna. I pensieri, le domande e i sentimenti di Maria, costretta ad affrontare la sua impotenza di fronte alla violenza perpetrata dal figlio nei confronti della vittima, vengono presentati al pubblico attraverso una lettera che la madre scrive al figlio.