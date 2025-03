Ilrestodelcarlino.it - La Civitanovese recupera Bevilacqua

La, ma Vila è ancora out. Questo lo scenario dall’infermeria in vista della trasferta di Isernia. Marco, capocannoniere dei rossoblù con 4 gol all’attivo, è tornato in gruppo dopo che nella settimana passata era stato fermato dall’influenza. Invece il compagno di reparto Luis Vila fa ancora i conti con una contrattura. Ieri la squadra di Senigagliesi si è ritrovata al Polisportivo, dove ha svolto una seduta doppia. Migliorano sempre più le condizioni di Mattia Foglia, che domenica scorsa ha fatto il suo esordio nei minuti finali. L’ex Pineto potrebbe essere il valore aggiunto dell’ultima parte di campionato, allo stesso tempo ci sono giocatori ancora da sperimentare. Su tutti, l’esterno Leo Di Martino che, arrivato da 5 giornate, attende di disputare i suoi primi minuti con la maglia rossoblù.