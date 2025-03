Metropolitanmagazine.it - La città proibita di Mainetti è proprio quel cinema di cui abbiamo bisogno ora

Gabrielenon è mai stato un regista banale. Fin dai suoi primi cortometraggi come Basette, dove omaggia il manga Lupin III o Tiger Boy, palesemente ispirato a l’uomo tigre, il regista romano ha mostrato una grandissima propensione verso un tipo dipop e pulp, basato su un bagaglio molto vicino ad un certo tipo di cultura giovane e, per certi versi, nerd. E se poi il tuo film di esordio si chiama Lo Chiamavano Jeeg Robot, non puoi che essere sotto lo sguardo di tutti. O almeno sotto l’occhio diffidente di che pensa che ilitaliano debba e possa solo ristagnare nel melò e nella commedia. E La, terzo lungometraggio diarrivato dopo Freaks Out, è l’ennesima dimostrazione di come in Italia, se si vuole, ildi genere si può ancora fare. Non è morto, è solo sepolto.