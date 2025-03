Ilgiorno.it - La città del cinema. Stelle al BA film festival. Dopo Cronenberg arriva Nanni Moretti

Due grandi nomi sono già stati annunciati per la 23ª edizione del BAche si aprirà il 29 marzo: David, altri saranno svelati nei prossimi giorni. Primo super ospite Davidche presenterà, proprio a Busto Arsizio in anteprima italiana, il suo ultimoThe Shrouds (Segreti sepolti), interpretato da Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce, in uscita nelle sale il 3 aprile. L’anteprima delsarà preceduta, nel pomeriggio di sabato 29 marzo, da una masterclass tenuta dal direttore artistico del Baff Giulio Sangiorgio presso l’Istitutotografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio. A dialogare con Daviddal palco del teatro Manzoni, durante la serata inaugurale, sarà invece Gianni Canova, criticotografico, docente all’Università Iulm, dal 2024 presidente del Comitato scientifico del Centro sperimentale ditografia, autore di un importante saggio sull’opera del regista canadese.