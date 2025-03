Formiche.net - La Cisl, la sinistra e l’autonomia del sindacato. L’opinione di Merlo

C’è un dibattito asul rapporto con il. Sul cambiamento, profondo, che è intervenuto tra lanel suo complesso – in particolare il Pd – e ilitaliano. E, nel merito, con la Cgil e la. Un cambiamento che ha evidenziato anche la profonda diversità politica, culturale e sociale tra il tradizionale “rosso” e l’antico “bianco”.Non è un caso, del resto, che se nel passato esisteva la cosiddetta “cinghia di trasmissione’ tra il Pci/Pds e la Cgil – con il primo che dettava l’agenda al secondo – oggi la prassi si è radicalmente capovolta. Ovvero, come dimostra l’esperienza concreta, è la Cgil di Landini a condizionare e a istruire il comportamento politico del segretario del principale partito dellaitaliana, il Pd. Uno spettacolo talmente evidente ed oggettivo che non richiede ulteriori commenti ed approfondimenti.