Sport.quotidiano.net - La Cerretese si arrende. Sansovino vola in finale

2 Real: Balucani, Mirante, Pascucci (75’ Chioccioli), Pasquinuzzi, Romagnoli, Gagliardi, Pigazzini (80’ Bongini), Rosi, Imbrenda (78’ Bruschi), Ricci (87’ Semiao), Bigazzi (75’ Croci). A disp.: Florindi, Ficai, Granado. All.: Chini. REAL: Battini, Bargellini, Monti, Meucci, Chiavacci, Mordagà, Fedi, Nieri (69’ Gargiulo), Melani (87’ Scaranna), Bouhafa, Novi (64’ Pieri). A disp.: Santini, Tramacere, Lamberti, Antonini, Lapi, Shahid. All.: Petroni. Arbitro: Iglio di Pistoia. Rete: 40’ Bigazzi, 84’ Ricci. MONTE SAN SAVINO – Finisce in semila corsa in Coppa Italia Promozione della Real, che paga a caro prezzo le prime reti incassate nel torneo. Sul campo della, leader del girone C come i ‘medicei’ lo sono del girone A, la squadra di Petroni cede 2-0 con una rete per tempo.